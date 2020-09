Landelijke Flexkracht verkiezing ook in Utrecht van start

Utrecht – De coronacrisis heeft een grote impact op mensen met een flexibel arbeidscontract. Een groot deel van de uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en ZZP-ers verloor hun baan in de eerste maanden van de crisis. Tegelijkertijd is een fors deel van de uitzendkrachten – bijvoorbeeld in de zorg, schoonmaak, logistiek en productie – blijven werken, waarbij vaak een extra beroep is gedaan op hun inzet en flexibiliteit om Nederland tijdens de coronacrisis draaiende te houden. Om flexkrachten de waardering te geven die ze verdienen, organiseert uitzendbureau Actief Werkt! dit jaar opnieuw de landelijke verkiezing voor de beste flexkracht van het jaar. Ook in Utrecht zal er dit jaar een flexkracht genomineerd worden voor deze titel.

Een flexibele schil is belangrijk voor bedrijven om te kunnen groeien en in te kunnen spelen op veranderende marktontwikkelingen, ook in economisch slechtere tijden zoals nu. Dit vraagt veel van flexkrachten. Actief Werkt! ziet een toenemende mismatch op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis: Er zijn branches waar de vraag naar flexwerk sterk is afgenomen, en aan de andere kant zijn er sectoren waar nog steeds sprake is van krapte. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is het volgens het uitzendbureau daarom essentieel om te investeren in de om- en bijscholing van flexkrachten.

Nu de economie na de intelligente lockdown weer opstart, neemt de vraag naar flexkrachten langzaam toe. Na de economische krimp van dit jaar verwacht het CPB dat de economie in 2021 weer gaat groeien. Ronald Kardol, directeur Actief Werkt!: “Door corona blijft er onzekerheid boven de markt hangen. Werkgevers zullen hierdoor eerder kiezen voor de inzet van flexkrachten dan voor vast personeel. Bedrijven zullen dus als eerste een beroep doen op flexibel personeel. Als flexkrachten zich gewaardeerd voelen en als je in ze investeert, zul je sneller weer op ze kunnen rekenen als je ze nodig hebt”.

Voor het vierde jaar op rij organiseert het uitzendbureau de flexkracht van het jaar verkiezing, de Superkracht 2020. Via Actief Werkt! zijn dagelijks meer dan 6.000 flexkrachten aan het werk. Per lokale vestiging – dat zijn er ruim 60 in totaal - wordt er de komende weken een superkracht verrast en genomineerd. Vervolgens kan heel Nederland van 26 oktober t/m 1 november via een online verkiezing stemmen op zijn/haar favoriete Superkracht. Eén superkracht wint de felbegeerde titel Superkracht 2020 en zal het stokje overnemen van Jordy Hommelberg, de Superkracht 2019. De winnaar wordt donderdag 5 november bekend gemaakt. Ronald Kardol: “Je maakt kans op de titel Superkracht 2020 als je je positief onderscheidt. Dat kan zijn omdat je goed werk levert, maar vaker omdat je zorgt voor een lach op de gezichten van je collega’s, altijd een helpende hand biedt of omdat ze op je kunnen bouwen.”