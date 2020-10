Nieuwe programma In de stoel van Tom op RTV Utrecht

Vanaf zaterdag 3 oktober zendt RTV Utrecht het nieuwe programma In de stoel van Tom uit. In de vijfdelige documentaireserie knipt de Utrechtse barbier Tom Deux (ex)daklozen op straat. En wel op de plekken die voor hen bijzonder zijn. Toms houding, de intimiteit van een knipbeurt en een vleugje van zijn grove humor zorgen ervoor dat de daklozen in zijn stoel openhartig voor het eerst hun verhaal vertellen. We krijgen hierdoor zicht op de diepe sporen die dakloosheid nalaat en zien we ook de mens achter het verhaal. Want niets is zoals het lijkt…

Aflevering 1: Willem. “Als ik vandaag terug de straat op zou moeten, dan overleef ik het niet.” Willem, bij velen bekend als Utrechtse Wimpie, is gepokt en gemazeld in het daklozenbestaan. Hij kent Utrecht en Utrecht kent hem. Daar heeft hij wel voor gezorgd. Jaren achtereen heeft hij geslapen, gestolen, gevochten en gebruikt op straat. Hij was verslaafd aan alles wat los en vast zat, behalve heroïne. Alcohol was zijn grootste verslaving.

Willem laat zien dat zijn strijd nooit over is. Ook al is hij inmiddels clean en heeft hij een dak boven zijn hoofd, de jaren op de straat draagt hij nog elke dag met zich mee. En daarmee ook het risico dat hij weer terugvalt. Als hij ‘s nachts eenzaam is dan rijdt hij in zijn scootmobiel terug naar de straat. Terug naar zijn oude makkers. De straten in Utrecht zijn voor hem als thuiskomen. Al wil hij daar niet blijven. Hij heeft weer contact met zijn kinderen en kleinkinderen. Ze hebben weer vertrouwen in hem.

In de stoel van Tom, gemaakt door Wieke Kapteijns, is vanaf zaterdag 3 oktober te zien op RTV Utrecht. Na de uitzending is het programma te zien via rtvutrecht.nl/gemist.