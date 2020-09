Anne Marie Hoogland nieuwe algemeen directeur Theater Utrecht

Utrecht - Anne Marie Hoogland (1967) wordt per 15 oktober de nieuwe algemeen directeur/bestuurder van het Utrechtse theatergezelschap Theater Utrecht. Tot voor kort was Hoogland zakelijk leider Opera bij de Nationale Opera & Ballet. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur van de stichting NDSM-werf en Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Westerpark. Voor de start van het volgende kunstenplan draagt Jacques van Veen, algemeen directeur/bestuurder sinds de doorstart van Theater Utrecht zeven jaar geleden, zijn rol over aan Hoogland. “Samen met artistiek directeur Thibaud Delpeut is een stevige basis gelegd voor de ambitieuze plannen van dit uitgesproken gezelschap.”



Thibaud Delpeut: “Ik kijk ernaar uit om volgende stappen met Anne Marie Hoogland te gaan zetten. Ik zie in haar een moderne bestuurder met een open blik. Samen zullen we nieuwe technologie, nieuwe vormen en nieuwe modellen voor theater gaan onderzoeken.”



Theater Utrecht zegt met Hoogland een bevlogen directeur te hebben gevonden met een sterke culturele, zakelijke, bestuurlijke en financiële achtergrond. Samen met Delpeut gaat zij de nieuwe artistieke plannen voor 2021-2024 verder gestalte geven. In het beleidsplan staan technologische innovatie in het theater, interdisciplinaire processen en het bereiken van een divers en jong publiek voorop. Theater Utrecht zet in op een herijking van de relatie tussen voorstelling, gezelschap, makers en publiek. Co-creatie is daarbij het uitgangspunt, gedeeld eigenaarschap het doel, inclusiviteit de grondhouding.

Dr. Steven P.M. de Waal, voorzitter Raad van Toezicht Theater Utrecht: “We zijn verheugd dat we Anne Marie Hoogland kunnen benoemen voor deze spannende nieuwe fase met veel artistieke en bedrijfsmatige ambities en uitdagingen.”



Anne Marie Hoogland: “De vernieuwing die Theater Utrecht wil aangaan met geëngageerd werk in co-creatie en technologische innovatie heeft voor mij een grote aantrekkingskracht.”