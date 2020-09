Start pilot ‘Vriendschappelijk Huisbezoek in Leidsche Rijn’

Utrecht - Humanitas, afdeling Utrecht en de Zonnebloem, afdeling stad Utrecht slaan de handen ineen voor 75+’ers in Leidsche Rijn. Met het project ‘Vriendschappelijk Huisbezoek Leidsche Rijn’ wordt contact tot stand gebracht tussen 75+ bewoners uit Leidsche Rijn. Mensen die zich alleen voelen en leeftijdsgenoten die de ander daarbij willen ondersteunen. Zij zijn elkaars maatje. Voor dit project zijn Humanitas en de Zonnebloem nog op zoek naar vrijwilligers. Ook is er plek voor 75+’ers die een maatje zoeken.

Rita: “Toen mijn man overleed werd ons inmiddels veel te grote huis, waar we 45 jaar hadden gewoond, verkocht. Een mooi appartement in Leidsche Rijn werd mijn nieuwe huis. Ik woon er nu een jaar en mis mijn oude buurtjes en bekende winkeltjes nog elke dag. Er zijn dagen dat ik niemand spreek. Dan voel ik me best wel eens eenzaam”. Het verhaal van Rita staat niet op zichzelf. Eén op de tien bewoners van Leidsche Rijn is ernstig eenzaam (bron: volksgezondheidsmonitor Utrecht).

Zij voelen zich niet verbonden en hebben minder contact dan ze wensen met de mensen om zich heen of missen een hechte band met anderen. Humanitas Utrecht en de Zonnebloem Utrecht willen door middel van het maatjesproject “Vriendschappelijk Huisbezoek Leidsche Rijn” eenzaamheid helpen bestrijden.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en ouderen, die door hun handicap, ziekte of leeftijd in een sociaal isolement dreigen te raken. Door ze te bezoeken en door activiteiten voor hen te organiseren. Humanitas koppelt al 75 jaar vrijwilligers aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een van haar maatjesprojecten is Vriendschappelijk Huisbezoek, waarbij een vrijwilliger iedere week of om de week iemand bezoekt die weinig contacten heeft. Humanitas en de Zonnebloem kunnen dankzij een subsidie uit het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van ZonMw hun krachten bundelen en gezamenlijk dit project starten in Leidsche Rijn.

Het accent ligt op het koppelen van 75+’ers aan leeftijdsgenoten. Dit maakt het gemakkelijker om samen dingen te ondernemen en de wijk te ontdekken. Daarbij kijkt de coördinator van het project naar een goede match op basis van gedeelde interesses. Een vrijwilliger heeft gedurende ongeveer een jaar om de twee weken contact met zijn/haar maatje. Hij of zij biedt een luisterend oor en praat over wat iemand bezighoudt. Ook ondersteunt de vrijwilliger bij het zetten van kleine stappen en verkennen de maatjes samen wat Leidsche Rijn te bieden heeft. Het doel is de eenzaamheid te doorbreken en ervoor te zorgen dat het maatje meer plezier krijgt in het leven. In verband met corona is het mogelijk om het contact voorlopig telefonisch of digitaal te laten verlopen.

Wilt u zich aanmelden of bent op zoek naar meer informatie? Neem contact op via vhb.utrecht@humanitas.nl / 06-82012900 of kijk op www.humanitas.nl/utrecht voor meer meer informatie.