Radio M Utrecht gaat terug naar jaren zestig

Utrecht - Vanaf maandag 5 oktober staat Radio M Utrecht weer in het teken van de jaren 60 tijdens De Week van de Sixties. “De hele week nostalgische muziek, veel leuke prijzen en op vrijdag de Sixties Top 100. En dagelijks vanaf 19.00 uur met het nieuwe radioprogramma Super Sixties met Edwin Meerman en in Eveliens Lovesongs worden de mooiste romantische nummers uit de jaren zestig gedraaid.”

In het programma 93 1.nl wordt er een speciaal spel gespeeld: Sixties Trivia. Bij alle spelletjes zijn overigens sixties prijzen zoals cd’s, boeken en dvd’s te winnen. “Onze Week van de Sixties is al jaren een fantastisch succes! Elke dag mooie herinneringen en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Mis het niet want ook dit jaar kleurt de herfst weer goud op de radio.” aldus programmaleider Radio M Utrecht Pieter Vorage.

Aan Tafel!: Iedere dag praat Conny Kraaijeveld met gasten over diverse onderwerpen die in de jaren ‘60 speelden, hoe was het gesteld met de gezondheidszorg, wat was er in het theater te zien en hoe ging men op vakantie? Verslaggever Robert Jan is te vinden op bijzondere locaties uit de jaren 60 in onze provincie.

Studio Sixties Op Verzoek: Elke dag vanaf 14.00 uur de beste muziek uit de jaren 60 gekozen door u. Bel tijdens de uitzending of mail uw verzoek naar studio@rtvutrecht.nl.

Super Sixties: Nieuw dit jaar is het programma Super Sixties gepresenteerd door Edwin Meerman. Elke avond vanaf 19.00 uur draait hij de vergeten hits uit de jaren 60.

Eveliens Lovesongs: Evelien de Bruijn draait iedere dag om 22.00 uur de mooiste lovesongs uit de jaren zestig.

Sixties Top 100: Op vrijdag de traditionele Sixties Top 100 samengesteld door u. Stemmen kan tot en met donderdag 8 oktober via rtvutrecht.nl/top100. Iedereen die stemt maakt kans op een cd-box met de beste muziek uit de jaren 60.

De Week van de Sixties is van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober op Radio M Utrecht te beluisteren. Radio M Utrecht FM 93.1 is onderdeel van RTV Utrecht, de omroep voor de stad en provincie Utrecht.