Talentendag voor Utrechtse sporttalenten

Utrecht - Utrecht Talent Center en SportUtrecht houden zondag 27 september de Talentendag. Dit is de tweede editie: vorig jaar namen ruim 100 talenten en ouders deel aan deze speciale dag voor Utrechtse sporttalenten.

Op deze dag komen Utrechtse sporttalenten van verschillende takken van sport bijeen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en vooral ook van elkaar te leren. Gedurende de dag vinden er diverse sportieve en mentale workshops plaats voor talenten in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. “Uiteraard gaan de talenten ook sporten met elkaar. Tijdens de workshops komen diverse thema’s aan bod zoals de combinatie van school en sport, het stellen van doelen en strength & conditioning.”

Op de dag zijn ook een aantal (ex)topsporters aanwezig die hun ervaringen delen. Voor ouders en coaches is een apart programma samengesteld met hierin onder meer aandacht voor de rol die zij spelen in de ontwikkeling van het sporttalent.

De Talentendag op zondag 27 september vindt plaats bij het Leidsche Rijn College aan de Maartvlinder 1 in Utrecht van 13.30 tot 18.30 uur. Deze middelbare school is een zogenaamde Topsport Talentschool: aanstormende sportkampioenen kunnen hier hun sport combineren met een goede havo- of vwo-opleiding. De sportieve activiteiten van de Talentendag vinden plaats op de naastgelegen atletiekbaan Prinses Amaliapark. “Natuurlijk worden coronamaatregelen in acht genomen.”

Meer informatie en aanmelden via: www.utrechttalentcenter.nl.

Utrecht Talent Center wil haar visie op talentontwikkeling uitdragen tijdens de Talentendag die zal dienen als ontmoeting en inspiratiemoment tussen sporters, coaches & ouders. “Tijdens deze dag wordt de basis gelegd voor een verdiepende samenwerking op specifieke thema’s. De eerste editie van deze Talentendag op zaterdag 7 september 2019 was een succes. Meer dan 100 talenten en ouders/coaches kwamen samen en inspireerden elkaar. Ze deelden elkaars verhalen en leerden van professionals uit de praktijk.”

Utrecht Talent Center is in het afgelopen jaar gegroeid tot een samenwerkingsverband van 15 ambitieuze Utrechtse topsportverenigingen. “Utrecht Talent Center biedt aan de hand van sportoverstijgende thema’s talentvolle jonge sporters de mogelijkheid hun talent zo goed mogelijk te ontwikkelen.”