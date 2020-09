Inzameling voor vluchtelingen Lesbos in Hoog Catharijne

Utrecht - Op Lesbos zijn momenteel 12.000 vluchtelingen nu ook dakloos vanwege de brand in Kamp Moria en Hoog Catharijne wil hen graag samen met bezoekers helpen.

“Helpen kan door één of meerdere van de volgende producten te kopen: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta of desinfecterende gel. Deze producten kun je vervolgens bij de informatiebalie in Hoog Catharijne inleveren (op de brug tussen BALR. en Samsung Experience Store).”

Men kan de producten inleveren tot en met donderdag 24 september. “Op zaterdag 26 september zal het vliegtuig, met hopelijk heel veel ingezamelde producten, vertrekken naar Lesbos.”