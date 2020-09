Utrecht - Het Podcastfestival vindt dit jaar plaats op 18 en 19 september. “De organisatie is de afgelopen weken bezig geweest het programma aan te passen op de covid-19-maatregelen. Deze derde editie ziet er dus iets anders uit maar is daarom niet minder leuk. Online, offline én decentraal.”

Op vrijdag 18 september vindt er een (offline) conferentie plaats in de Tolhuistuin, gericht oppodcastmakers en andere geïnteresseerden uit de podcastindustrie. Door de ruimte is er voor deze dag een beperkt aantal kaarten te koop. In de avond openen we het festival feestelijk en vanaf dan is het online festivalterrein toegankelijk. Op 19 september vindt daar het podcastfestival plaats én op in ieder geval drie andere fysieke festivallocaties in Nederland.

Het aantal kaarten per locaties is beperkt maar voor online niet. Alle kaarten zijn al te koop via https://podcastfestival.nl.

Voor het eerst is het programma van het Podcastfestival georganiseerd rond een thema. Het thema is: onzichtbaar. Audio is vanzelfsprekend onzichtbaar, en podcasts kunnen een platform bieden aan stemmen en onderwerpen die doorgaans niet zo snel aan het woord komen. Bijvoorbeeld hoe het is om in Nederland te leven met een visuele beperking. Dat doen de makers van de Witte Stok, zij wonnen vorig jaar de pitchwedstrijd op het Podcastfestival en presenteren dit jaar op de openingsavond hun eerste aflevering. “Ook spreken we op de festivaldag met Alix Spiegel, maker van de populaire podcast Invisibilia.”

Het Podcastfestival is een initiatief van Stichting Podcastnetwerk, een stichting die zich sinds 2018 inzet om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen. Voor de derde keer organiseert het Podcastnetwerk dit jaar een podcastfestival, waar podcastmakers en -fans nieuwe podcasts ontdekken, de podcastindustrie bespreken en hun podcastskills verdiepen.