Snelle assistentie gewenst bij kapotte stationsliften

Door Paul Hustinx

Utrecht - Ruim een week geleden was de lift op station Terwijde evenals een aantal keren kort daarvoor kapot. Rolstoelgebruikers konden toen geen kant op, want ook de storingsdienst was niet bereikbaar voor reparatie of snelle assistentie. Dit mag nooit meer zo gebeuren vonden VVD en GroenLinks die het college vroegen hoe dit voor de toekomst voorkomen kan worden.

Er zou in elk geval op tijden dat er treinen stoppen assistentie oproepbaar moeten zijn, vinden de partijen. Wethouder Van Ooijen antwoordde dat de lift van ProRail is die het onderhoud heeft uitbesteed aan NS dat daartoe weer een extern bedrijf heeft gecontracteerd. Dat er die dag niets gebeurde, was gevolg van een vervelend communicatiemisverstand, aldus de wethouder. De stations worden binnenkort gecontroleerd op verbeterpunten voor mensen met een beperking. Daarbij zal ook aan de orde worden gesteld dat er snellere assistentie nodig is dan de vier uur die nu staat voor liftreparatie.