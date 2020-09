Woonboten opgekocht voor bruggen

Door Paul Hustinx

Utrecht - De gemeente is met twee eigenaren van woonboten in het Merwedekanaal overeengekomen dat zij deze per 1 juni 2022 opkoopt ten behoeve van geplande wandel- of fietsbruggen over het kanaal naar de nieuwe woonwijk Merwedekanaalzone.

De bewoners van de arken worden volledig schadeloos gesteld en hebben tot genoemde datum de tijd om alternatieve woonruimte dan wel een andere ligplaats te vinden. De bewoners hadden zelf om een dergelijk traject gevraagd, ondanks dat het nog niet zeker is dat de bruggen er ook komen.

Er is nog politieke discussie over of er wel zoveel bruggen nodig zijn als voorgesteld. Het idee was dat een fijnmazig fiets- en loopnetwerk nodig is om de wijk goed met de stad te verbinden wanneer men, zoals hier de bedoeling was, autogebruik wil beperken. Als de bruggen er niet komen, verkoopt de gemeente de boten weer door. Afgelopen week werd ook bekend dat de gemeente voor het eerste te bouwen deel van de Merwedekanaalzone van het Rijk de gevraagde 21 miljoen ontvangt uit de Woningbouwimpuls.