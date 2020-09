Buurthuiskamer: nieuw initiatief voor ouderen

Utrecht - De buurthuiskamer is een nieuw initiatief voor ouderen die actief willen zijn en blijven en daarbij anderen willen ontmoeten. Dat kan zijn door samen te wandelen, een museum te bezoeken, naar muziek te luisteren, een boek te bespreken, een praatje te maken of door samen te eten. Deelname is gratis en vrijblijvend.

“We starten klein en laagdrempelig met enkele deelnemers. In september eenmaal per week op woensdag, maar bij voldoende animo schalen we op naar twee of drie keer per week. Steeds per keer voor een bepaalde activiteit binnen- of buitenhuis. De deelnemers hebben een grote inbreng in het soort activiteiten die we organiseren”, aldus Rebecca de Boer.

Woensdag 9 september speelt Marjo Hoenderdos piano (klassiek). Woensdag 16 september is het thema ‘Netwerken met eigen muziek’: neem vooral muziek mee. Woensdag 23 september is gitaarmuziek en zijn er gedichten van Willem Jacobs en Petra Bakker.

“We ontmoeten elkaar iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur aan de Jan van Galenstraat 6, Utrecht, ingang King Arthur Groep/ Eetcafé De Helden. Heeft u een mooi muzikaal idee? Geef het ons dan mee.”

Meer weten of aanmelden? Mail naar Rebecca de Boer, coördinator: rebecca.de.boer@kingarthurgroep.nl, tel. algemeen: 035-2050950.