Renovatie huurwoningen

Utrecht – Woningcorporatie Bo-Ex gaat samen met aannemer De Bonth van Hulten BV eind oktober starten met onderhoud en renovatie van 84 huurwoningen van complex ‘Het Nieuwe Woonhuis’, gelegen in het hart van Utrecht-Oost. Dit gebeurt na intensief onderzoek en overleg met de bewoners, aldus de woningcorporatie.

De woningen aan de Rembrandtkade en Albert Neuhuysstraat krijgen energielabel A en een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem. “Op deze manier wordt dit monumentale complex aangepast aan de woonwensen van deze tijd.”

Bijzonder aan dit project is de monumentale waarde van het complex en de woningen. Het complex is een Rijksmonument en is in 1921 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het complex is een icoon in Utrecht. Tijdens de voorbereidingen is daarom samen met de bewonerscommissie veel aandacht besteed aan het behouden van de architectuurstijl. Het soms matige wooncomfort (vocht, tocht, koude en schimmel), het hoge energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot riepen om verbeteringen. “Door het uitvoeren van onderhoud en energiebesparende maatregelen zal het wooncomfort verbeteren en stijgen de energielabels van gemiddeld energielabel E naar label A. Deze verbeteringen worden doorgevoerd zonder dat hier huurverhoging tegenover staat. De woningaanpak start eind oktober.”

In totaal heeft 70 procent van het totaal aantal bewoners aangegeven akkoord te zijn met de renovatie. Daarmee wordt het minimale percentage dat akkoord moet zijn precies behaald. “Door corona is de start van de draagvlakmeting uitgesteld en zijn er extra maatregelen getroffen om de werkzaamheden veilig voor iedereen te kunnen uitvoeren.”