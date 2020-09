Door Paul Hustinx

Utrecht - De speciale terrassenregeling die de horeca meer ruimte geeft voor de inrichting van terrassen loopt eind november af, maar het coronagevaar is dan zo goed als zeker nog niet geweken.

Als er niets gebeurt, geraken veel ondernemers alsnog in de problemen. Ongewenst, vonden VVD, D66, S&S en PVV, en legden de kwestie in het vragenuurtje aan het college voor. Zij zien graag een uitbreiding van de regeling naar de wintermaanden, al dan niet in aangepaste vorm.

Wethouder Verschuure zei de zorgen bij de ondernemers te herkennen. Hij zei de mogelijkheden voor winterterrassen te onderzoeken en binnen vier weken de uitkomst hiervan te presenteren. Hij zei deze tijd nodig te hebben om alle mitsen en maren goed te kunnen meewegen. GroenLinks bracht hierbij het gevoelige punt van terrasverwarming te berde, waarop Verschuure antwoordde dat dit alles nog onderwerp van gesprek is, maar dat ‘dekentjes’ een alternatief zouden kunnen zijn.