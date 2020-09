Te veel ruimte voetgangers?

Door Paul Hustinx

Utrecht - Bij de uitbreiding van het voetgangersgebied in het centrum is er buiten de tekst van de motie hierover om voor gekozen ook het stuk Oudegracht tussen Hamburgerstraat en Smeestraat hierin op te nemen.

Inmiddels hebben bewoners van dit gebied geklaagd dat ze sinds de instelling van de zone moeilijker slecht ter been zijnd bezoek ontvangen en dat er zelfs problemen zijn met patiëntenvervoer. CU, PvdA en GL wilden graag weten waarom dit gebied toch in de zone is opgenomen, of er wel voldoende is gedaan om noodzakelijk verkeer als ambulances toch toe te laten, en hoe het college bewonersbelangen wil meewegen bij voortzetting van de zone.

Volgens wethouder Van Hooijdonk is dit stuk gracht juist op verzoek van een raadsmeerderheid meegenomen, terwijl het college dat eerst niet wilde. Voor een vervolg is de inzet dan dingen te verbeteren.