Overvechters betrekken bij hun wijk

Door Paul Hustinx

Utrecht - Als we in Overvecht willen streven naar een meer gemengde bevolking, en dat willen de meeste partijen, moet er worden begonnen met het bieden van doorstromingsmogelijkheden naar betere woningen voor de bestaande bevolking. Dit zijn immers de mensen met een binding aan de wijk die voor de wijk behouden moeten blijven.

Dat was de kernboodschap van wethouder Diepeveen aan de raad naar aanleiding van een debat over de toekomst van Overvecht waarin zich een discussie ontspon over een meer gemengde bevolkingssamenstelling en de daarbij met name door GroenLinks geuite voorkeur voor mensen met intentie tot binding aan de wijk.

De wethouder wil op buurtniveau met bewoners gaan praten over hun verdere woonwensen en op basis daarvan plannen maken voor een toekomstig woningbouwplan voor de wijk waarvoor hij door de ruime opzet van de wijk middels sloop en verdichting zeker mogelijkheden ziet. Een dergelijke aanpak biedt volgens Diepeveen meer perspectief dan het alleen maar toevoegen van duurdere woningen.

Ook wil hij bewoners actief betrekken bij de transformatie van de wijk door bij het inhuren van zzp’ers en bedrijven voor de hiervoor uit te voeren klussen een voorkeur uit te spreken voor mensen uit de wijk, waarbij er discussie was over de vraag of dit ‘bij gelijke geschiktheid’ moest gelden, zoals de wethouder aanvankelijk zei of dat dit een algemeen pluspunt moest zijn, zoals de DENK, VVD, PvdA en ook GroenLinks graag zagen. Dit speelt onder andere bij de aanleg van het ‘groene lint’ door Overvecht, een geplande aaneengesloten groene zone in de wijk met zowel een sociale als een ecologische verbindingsfunctie.