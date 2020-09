Studentenvereniging houdt digitale introductieperiode

Utrecht - Studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. heeft voor het eerst in haar geschiedenis een digitale introductieperiode georganiseerd: ‘interactief, origineel en met oog voor traditie’.

Waar het Bestuur van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. sinds maart de opzet voor de kennismakingstijd steeds aanpaste aan de veranderende regelgeving rond COVID-19, werd op 6 augustus, 8 dagen voor aanvang besloten landelijk alle fysieke introducties bij studentenverenigingen af te lasten. De plannen die in nauw contact met de lokale autoriteiten waren opgesteld: 1,5 meter, veel in de buitenlucht en meer in kleine groepen, voldeden niet langer.

Een klap voor de organisatie – maar meer nog voor de aankomend studenten. Met vooral online onderwijs, moest aansluiting bij een studentenvereniging juist zorgen voor de sociale aansluiting in een nieuwe levensfase.

Om 350 aspirantleden elkaar en de vereniging te laten leren kennen en om alles in hele korte tijd voor te kunnen bereiden, is alles uit de kast getrokken. Er is gebruik gemaakt van het platform Zoom, waarin ook met een grote groep toch veel interactiviteit te realiseren is. In een zorgvuldig samengesteld programma wisselden inhoudelijke lessen, creatieve interventies en groepsopdrachten elkaar af. Soms werd de hele groep gelijktijdig toegesproken, andere momenten zaten de aankomende eerstejaars in break-outs met kleinere groepjes of werd 1:1 kennisgemaakt. Zo leerde ze de vereniging kennen, maar ook elkaar.

“Werkelijk contact maken is één van de grootste uitdagingen van digitale bijeenkomsten. Nog moeilijker is dat binnen een groep die elkaar nog niet kent. Ik denk dat de vereniging geweldig werk heeft verricht om onder de aankomende leden een oprecht gevoel van gezamenlijkheid tot stand te brengen”, zegt Emilie van Rappard, oprichter van online experts MeetingMasters, reüniste van de UVSV en als adviseur betrokken bij de digitalisering van kennismakingstijd. “Door slim design is het gelukt om met verschillende soorten sessies en online rituelen aan te sluiten bij de traditie en nieuwe vriendschappen te laten ontstaan.”

Inhoudelijk werd bij de vrouwelijke studentenvereniging niet alleen over de geschiedenis en de mores verteld. “Wij hebben bewust ook maatschappelijk relevante onderwerpen geagendeerd, zoals seksuele intimidatie in het studentenleven en egalitarisme onder onze leden. Daarnaast was er ruimte voor praktische zaken, zoals een op maat gemaakte EHBO-cursus voor veelvoorkomende studentenongevallen”, vertelt Manon Arslanagic, Praeses van de U.V.S.V./N.V.V.S.U.

“De teleurstelling over het afgelasten van de geplande introductie was groot. Maar de noodzaak om vanuit onze doelstellingen toch digitaal een basis te bieden aan aspirant-leden was nog groter,” vertelt vice-Praeses van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. “Het was in eerste instantie lastig te visualiseren hoe wij dit konden bereiken, maar met hulp van ons netwerk is het gelukt. We hebben een strak draaiboek gemaakt met aandacht voor alle belangrijke aspecten van een geslaagde kennismakingstijd. De optelsom was een afwisselend programma met ruimte voor kennisoverdracht en contact, met veel humor, maar ook met aandacht voor het emotionele en het fysieke welzijn. Alle aspirant-leden zijn voor hun toelatingsexamen geslaagd. En wij ook.”