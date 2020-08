Hulpprogramma voor digitalisering ondernemers van start

Utrecht - Ondernemers kunnen met het project ‘Nu Digitaal’ vanaf vandaag steun krijgen bij het digitaliseren van hun bedrijfsactiviteiten. Nu Digitaal is speciaal ontwikkeld voor ondernemers waarvan het bedrijfsmodel door de coronacrisis onder druk staat. Het programma biedt ondernemers een pakket met hulpmiddelen, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden.

Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk: “Door de coronacrisis staat niet alleen het bedrijfsleven onder druk, maar verandert ook het gedrag en de behoeften van consumenten. Om in deze veranderende marktomstandigheden ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn, moeten MKB en overige ondernemers zich met hulp van digitale ontwikkelingen, aanpassen. De provincie vindt het belangrijk om hier ondersteuning aan te bieden, zodat de regionale economie van de provincie ook op langere termijn vitaal en toekomstbestendig is”.

Het doel van het programma is om ondernemers kennis te laten opdoen over het veranderende consumentengedrag en de mogelijkheden die digitalisering heeft om op die veranderingen in te spelen. Ook wordt ondersteuning geboden bij het in kaart brengen van kansen en risico’s en kan duidelijker in beeld worden gebracht welke vaardigheden nodig zijn bij personeel en in de organisatie. Door versterking van de digitale infrastructuur kunnen meer bezoekers worden getrokken en kunnen winkelgebieden levensvatbaar blijven. Dit draagt niet alleen bij aan een betere concurrentiepositie maar ook aan een gezonde economische ontwikkeling voor de regio.

Nu Digitaal biedt op verschillende wijzen hulp aan ondernemers. Zo wordt 1-op-1 advies geboden en ook wordt een online scan over de mogelijkheden beschikbaar gesteld. Tevens is er een digitale marketing Coach beschikbaar. Verder staat maandelijks een nieuw digitaal marketingthema centraal. Hierover wordt een online masterclass gegeven, die voor ondernemers live te volgen zal zijn. Ook komen er bijeenkomsten om kennis te delen samen met andere ondernemers.

Nu Digitaal is een initiatief van Centrummanagement Utrecht (CMU) en de Utrechtse startup GetOn. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Daarnaast ondersteunen verschillende (lokale) partners het project. Inmiddels hebben de gemeenten Amersfoort, Veenendaal, Zeist, Vianen, IJsselstein, Hilversum en Utrecht zich bij het initiatief aangesloten, alsmede een branchevereniging.

Nu Digitaal is een vervolg van een succesvolle pilot, die CMU samen met GetOn eind 2019 is gestart in de binnenstad van de gemeente Utrecht. Met steun vanuit de provincie en gemeente Utrecht kan deze pilot nu worden opgeschaald en toegankelijk gemaakt worden voor de hele provincie. Nu Digitaal is voor de provincie Utrecht en gemeente Utrecht een aanvulling op de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) en sluit aan bij de Regionale Economische Agenda 2020-2027.