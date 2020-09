ANWB Fonds geeft 10.000 euro aan mooiste project

Utrecht - Het ANWB Fonds gaat vanaf 31 augustus op zoek naar het mooiste maatschappelijke project van de provincie Utrecht. De winnaar krijgt 10.000 euro. Initiatiefnemers van projecten uit Utrecht kunnen zich hiervoor aanmelden op www.anwb.nl/anwbfondshelpt. Deze actie wordt in iedere provincie gevoerd.

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn gestart of willen starten en waarvoor geld nodig is. De initiatieven moeten een blijvende waarde hebben en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd (waaronder het toegankelijk maken van locaties voor mensen met een beperking).

Vorig jaar was de winnaar in Utrecht een renovatieproject van een stadspark uit De Bilt. “Mede met hulp van de bijdrage hebben we dat beter toegankelijk gemaakt”, vertelt verenigingsvoorzitter Ben Verwiel. Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op deze manier maatschappelijke initiatieven ondersteunt.

“De vorige twee jaren waren een groot succes. De inzendingen stroomden binnen. Er stemden in 2019 bijna 23.000 Nederlanders mee en uiteindelijk kregen de twaalf winnaars hun prijs.” Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning kan van 31 augustus tot 6 oktober. In januari 2021 vindt de prijsuitreiking plaats.