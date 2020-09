Minder woningen in Beurskwartier gepland

Door Paul Hustinx

Utrecht - De gemeente presenteerde afgelopen week het ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier. De daar te bouwen woningen moeten op detailniveau nog worden ontworpen, maar het college kondigt alvast twee feitelijke dan wel gewenste veranderingen aan ten opzichte van de eerdere uitgangspunten.

Ten eerste zullen er iets minder woningen komen dan eerder voorgesteld, dit omdat men erachter kwam dat met de geplande oppervlakten niet de in de Woonvisie vastgelegde woonkwaliteit was te realiseren. En grotere woningen betekent dus minder woningen binnen dezelfde kavels. Verder is men niet tevreden over het maximumpercentage sociale huur (20%) en middenhuur (27%) die een sluitende begroting opleveren. Dat moet hoger, vond men evenals een raadsmeerderheid.

Daarom heeft men bij het Rijk een bijdrage aangevraagd in het kader van de Woningbouwimpuls.