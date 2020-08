Meer ruimte voor voetgangers

Utrecht - De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad is verlengd tot 26 oktober. De tijdelijke uitbreiding geldt sinds 6 juli om meer ruimte te bieden aan voetgangers vanwege het coronavirus, en gold in eerste instantie tot 1 september.

Omdat het nog altijd nodig is om afstand te houden, wordt de maatregel met twee maanden verlengd. Dit betekent dat het gebied dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur alleen toegankelijk is voor voetgangers.

De tijdelijke uitbreiding is een noodmaatregel vanwege corona. Zo’n maatregel kan maximaal vier maanden gelden. Gerekend vanaf de eerste testdag op 27 juni is dat 26 oktober.

Mocht inzet van de tijdelijke maatregel langer gewenst zijn, is een zogeheten verkeersbesluit nodig waarop inspraak mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/voetgangersgebied.