Rellen: ‘nog veel leren’

Door Paul Hustinx

Utrecht - Het netwerk dat de gemeente heeft om te peilen wat er onder jongeren leeft, als jongerenwerkers en buurtvaders, voldeed in deze tijd van virtuele contacten niet meer bij het inschatten of er werkelijk rellen op komst waren in Kanaleneiland en Overvecht. Dat is volgens wethouder Van Hooijdonk, op de betreffende dagen locoburgemeester, het belangrijkste leerpunt na de uit de hand gelopen avonden, zo zei ze afgelopen week in een ingelast raadscommissiedebat.

Burgemeester Den Oudsten liet zich gelijksoortig uit. “Jongeren voelen zich met elkaar verbonden op een manier die voor ons onbereikbaar is”. De gemeente moet volgens hem meer doen ‘om te proberen die wereld te begrijpen’. Alleen hij stuit hierbij wel op problemen, want om sites van opruiende vloggers aan te kunnen pakken ‘kom je de halve wetgeving en privacyregelgeving tegen’, hetgeen hij bij de minister heeft aangekaart.

Het blijft voor de burgemeester ‘de grote vraag’ of het stadsbestuur de problemen had kunnen zien aankomen, want er was die vrijdag overdag nog geen enkel aanwijzing dat er ’s avonds zoiets zou gaan gebeuren. Volgens Van Hooijdonk broeide er zelfs niets. Op de vraag of het relatief late politie-ingrijpen, onder andere door de beperkte ME-beschikbaarheid, de problemen onnodig heeft verergerd, antwoordde zij dat er hierdoor bij de jongeren juist ‘energie wegliep doordat de kans op confrontatie hen werd ontnomen’ en dat daarom veel toekijkende jongeren al voortijdig zijn weggegaan. Bij eerder ingrijpen had de harde kern moeilijker kunnen worden ingesloten, vermoedde zij. Wijkbewoners hadden haar verteld dat de situatie vooral eerder op de avond potentieel explosief was. De jongeren die de rellen hebben veroorzaakt moeten wel ‘hard en repressief’ worden aangepakt.