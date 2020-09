Verrassende show vol muziek en experiment

Utrecht - Na een lange lockdown is De Komijnen terug op donderdag 3 september om 20.00 uur met een show op het nazomerterras van dB’s. Een voorproefje van het nieuwe seizoen met de volgende acts: Burgerservice brengt fanatieke popmuziek ten gehore. Jan Tromp, de man achter Burgerservice, heeft in de lockdown gewerkt aan nieuw materiaal. 7090: conceptuele performancekunst van Nora Mulder (Willem Breukerprijs 2020) en Koen Kaptijn. 7090 was al eerder te gast bij de Komijnen met een bizar keelzang-/ei-/vanillevla-ritueel. Op 3 september presenteert 7090 CHNOELE - een muzikale afluistersessie. Echelon als Wiederkaputmachung, van opzij bezien en nu eens niet van voren.

Staatseinde is een buitenaards muziekgezelschap in de traditie van de Neue Niederländische Welle. Rowan Lee Hartsuiker is specialist op het gebied van boventonen. Hij ontving onlangs een prijs in de eerste online “Sygyt”-wedstrijd. Sygyt is een speciale Tuvaanse keelzang-techniek, die hij ook bij De Komijnen ten gehore zal brengen. Presentatie is in handen van het illustere duo Radio Prima, met Utrechts eerste stadscomedian Patrick Meijer en Roger Abrahams.

De toegang is gratis.

"Op donderdag 17 september om 20.30 uur zijn wij weer van de partij in de Kargadoor aan de Oudegracht 36 in Utrecht met aflevering XXXI."

Informatie: www.dekomijnen.nl.