Schade aan (uit)geleende auto; wie betaalt de rekening?

Bijna iedereen leent zijn auto weleens uit aan vrienden of familie, of leent er juist zelf een. Nu veel mensen het openbaar vervoer mijden, is de verwachting dat dit vaker gaat gebeuren. Leen je je auto maar af en toe eens uit? Dan denk je waarschijnlijk niet direct aan schade die diegene kan veroorzaken met jouw auto. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor schade met een (uit)geleende auto? En hoe zit dan met je autoverzekering? En wat betekent het voor je schadevrije jaren - en je bijbehorende premiekorting - als iemand anders brokken maakt met jouw auto?

Autoverzekering vergoedt de schade

Leen je je auto een keertje uit? Dan is het niet nodig om dat te melden bij je verzekeraar. Wel is het verstandig om vooraf afspraken te maken met degene aan wie je je auto uitleent. Veroorzaakt de ander schade? Dan heb je een paar keuzes: een van jullie twee betaalt de kosten uit eigen zak, of je claimt de kosten op je autoverzekering. Maar als je claimt, is het belangrijk om te weten dat één schademelding je vijf schadevrije jaren kost. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer premiekorting je krijgt. Goede kans dus dat je premie door de schademelding omhoog gaat. Ditzelfde geldt ook als jij zelf de schade had veroorzaakt.

Auto (uit)lenen voor langere tijd: geef door aan verzekeraar

Ben je zelf van plan een auto van iemand te lenen voor langere tijd? Of leen je je eigen auto langdurig aan iemand anders uit? Dan wordt het een ander verhaal. De auto moet je namelijk verzekeren op naam van de hoofdbestuurder, degene die er het meeste in rijdt. De verzekeraar bepaalt de premie namelijk ook op basis van diverse gegevens van die hoofdbestuurder. Staat de auto niet op naam van de hoofdbestuurder? Dan loop je het risico dat je verzekeraar een schade niet uitbetaalt. Bovendien kan een verzekeraar je beschuldigen van fraude en je uit de verzekering zetten. Als dat gebeurt, is het moeilijk weer een nieuwe verzekeraar te vinden.

Dus bij lang uitlenen van je auto is het verstandig om even contact op te nemen met je autoverzekeraar. Wil je geld besparen? Dan kun je ook je autoverzekering vergelijken. De premie is namelijk afhankelijk van veel factoren, zoals de leeftijd van de hoofdbestuurder, woonplaats en type auto. De kans is groot dat bij een andere bestuurder een andere autoverzekering een stuk goedkoper is.