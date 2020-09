Ook de keukentrends van 2020 zijn beïnvloed door de alom aanwezige coronacrisis. Doordat we de deur niet uit konden en tijd overhielden werd er veel meer tijd in de keuken doorgebracht. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de keuken die hierdoor populair(der) zijn geworden?

Zuurdesembroden en bananenbroden.

De meest aanwezige keukentrend van 2020 is zonder twijfel het bakken van bananenbroden en zuurdesembroden. Op het moment dat iedereen aan huis gebonden was en de rollen toiletpapier gehamsterd werden, waren in de meeste supermarkten ook de schappen met bloem en meel leeg.

Dat was vooral omdat mensen massaal in de keuken bezig gingen om vervolgens het resultaat op facebook of instagram te plaatsen. Wiens tijdlijn stond tijdens het hoogtepunt van de lockdown niet vol met foto’s van zelfgemaakte cakes, taarten en broden?

Meer tijd in de keuken: beter kookgerei en verse ingrediënten

Behalve het bakken van broden werd er sowieso meer tijd in de keuken doorgebracht, ook voor het bereiden van het avondmaal. Waar dit onder normale omstandigheden een verplicht nummer is waar weinig mensen na een lange dag werken nog enthousiasme voor op kunnen brengen, was er nu wel tijd en energie beschikbaar om flink uit te pakken. Ambitieuze thuischefs kochten ontdekten al snel dat normaal kookgerei niet voldeed: professionele messensets, keukenmachines en aparte pannen zoals de wokpan en tajines waren niet aan te slepen.

Bijkomend gevolg van het uitgebreider koken was dat we veel gezonder zijn geen eten: in veel sauzen en snel te bereiden maaltijden zitten veel te veel suikers en zout. Door de maaltijden massaal in eigen keuken met verse ingrediënten te bereiden bleven veel meer mensen binnen de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden voor deze voedingswaarden.

Dit betekende echter niet dat er zouteloze maaltijden zonder smaak op tafel werden gezet. De experimenterende thuischef ontdekte al snel de kracht van een uitgebreid kruidenrek, waar behalve peper en zout ook andere kruiden en specerijen in pasten. Daarbij valt te denken aan paprika, kerrie, oregano en knoflook.

De doorbraak van gezonder eten en meer op voedingswaarden letten dit jaar past in een ontwikkeling die al langer bezig was. Vanaf volgend jaar zal bovendien de Nutri-Score op voedselproducten verschijnen, waardoor het nog makkelijker wordt om gezonde en ongezonde producten van elkaar te kunnen scheiden.

Vegetarische maaltijden: duurzaam eten

Een andere keukentrend die, los van de coronacrisis, al jaren lang steeds populairder wordt, is de toename van vegetarische en veganistische maaltijden. Het aanbod van steeds meer en steeds betere vleesvervangers is dit jaar echt doorgebroken. Vegetarische kroketten en bitterballen zijn ondertussen niets minder dan de traditionele vleeskroketten.

Deze ontwikkeling staat, zoals gezegd, grotendeels los van de lockdown. Als we het hebben over de keukentrends van 2020 kunnen we vegetarische en veganistische maaltijden niet onbesproken blijven. Wel sluit de doorbraak hiervan naadloos aan op het gezondere eten, waarbij meer aandacht is voor verse ingrediënten en de achtergrond van het eten. Als er al vlees wordt gegeten, moet het anno 2020 wel verantwoord vlees zijn met een keurmerk. De trend van duurzaam vlees of vegetarische alternatieven zal ook de komende jaren alleen maar groter groeien, met een stijgend aanbod en nog betere kwaliteit.