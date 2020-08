Oude Poptempel Tivoli in Utrecht wordt Comedy Club

UTRECHT - Oude tijden herleven tijdens de Underground Comedy shows van het Comedyhuis in het voormalige pand van Tivoli aan de Oudegracht 245. In de oude Spiegelbar (waar het Comedyhuis ooit begon!) presenteert dit Utrechtse comedygezelschap voortaan elke woensdag de rauwste open mic van het land. Gastheer van de avonden is Jeroen Pater, de Iggy Pop van het Comedyhuis.

Lofi comedy in een klassiek gebouw met een roemruchte geschiedenis dus. Kom kijken naar nieuwe grappen en funky shows. En om het lekker rock&roll (maar tóch bij de tijd) te houden: de kaartprijs is inclusief één gratis alcoholvrij drankje! WAUW!

COMEDYHUIS

Het Comedyhuis is het enige gezelschap van Utrecht dat zich helemaal specialiseert in stand-up comedy. Het Comedyhuis organiseert wekelijkse shows in de Comedyhuis Club aan de Oudegracht 36 (in De Kargadoor). Leden van het Comedyhuis gooiden hoge ogen in comedy- en cabaretland: Andries Tunru won de persoonlijkheidsprijs op Cameretten en Tobi Kooiman ging er vorig jaar op hetzelfde festival vandoor met de publieksprijs. Felix Heezemans won de Publieksprijs van het Leids Cabaretfestival 2017. Er loopt dus een boel talent rond in de Domstad!

Ook organiseert het Comedyhuis het jaarlijkse Utrecht International Comedy Festival (UICF): het grootste comedyfestival van Nederland in TivoliVredenburg. Meer info over het Comedyhuis is te vinden op www.comedyhuis.nl.