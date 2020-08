Zomerconcerten van Ricciotti ensemble in Utrecht op 19 augustus

UTRECHT - Op woensdag 19 augustus verzorgt het Ricciotti ensemble in Utrecht twee zomerconcerten in niet-normale vorm. In het nieuwe normaal van de anderhalvemetersamenleving wist dit unieke straatsymfonieorkest toch een manier te vinden om op te treden in anderhalvemeteropstelling. De jonge enthousiaste musici verzorgen twee optredens: om 15.00 uur bij de Geertje’s Hoeve en om 17.30 uur bij Theater Lombok. Er klinkt allerlei soorten muziek, van Bartók en Mahler tot Liesbeth List en de Rolling Stones. De toegang is gratis.

Hoe geef je een zomertournee vorm in coronatijd wanneer je gewend bent om met 42 musici per bus kris kras door Nederland te reizen, meerdere (zorg)locaties per dag aan te doen en muziek letterlijk dichtbij het publiek te brengen? Hoewel het Ricciotti ensemble als straatsymfonieorkest gewend is op te treden op afwijkende locaties en in uitdagende opstellingen stelt corona ook hun voor een vraagstuk. Gelukkig zijn de onconventionele musici niet voor één gat te vangen. Deze zomer splitst het Ricciotti zich op in ensembles van elf personen. Op 19 augustus fietsen zij langs verschillende locaties in Utrecht. Niet helemaal zoals normaal, maar het Ricciotti staat te popelen om aan de slag te gaan!

Ricciotti niet normaal!

woensdag 19 Augustus

13.15 uur – Asielzoekerscentrum (besloten)

15.00 uur – Geertje's Hoeve, Utrecht

17.30 uur – buurtdiner bij Theater Lombok, Utrecht. Reserveren noodzakelijk via https://www.theaterlombok.nl/19-augustus-20.html

Het Ricciotti ensemble wordt meerjarig ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds 1999.

