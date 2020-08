Hoogt on Tour organiseert mini filmfestival in de Werkspoorkathedraal

UTRECHT - Hoogt on Tour? vertoont de komende twee weken zinderende zomerfilms in de Werkspoorkathedraal. Deze zomer presenteert de WerkspoorKade drie maanden lang een groot terras aan de haven van de Werkspoorkathedraal. Er is een divers aanbod aan culturele programmering en de horeca-uitbaters wisselen elke week. Hoogt on Tour is tussen donderdag 13 en zaterdag 22 augustus aan de beurt met vijf vertoningen van zomerfilms in de Wasruimte.

Met CineZomer vertoont Hoogt on Tour vanaf donderdag 13 augustus vijf avonden lang films in de Wasruimte van de Werkspoorkathedraal. Van muziekfilm tot Keniaanse queerfilm, van Amerikaanse klassieker tot broeierige Franse thriller: de films versterken allen op hun eigen manier het gevoel van de zomer en nemen je mee in hun wereld.

De Wasruimte was in het verleden daadwerkelijk de wasruimte van de Werkspoor fabriekshal, waar rollend materieel voor spoor en bruggen werd gemaakt. De tegels en de wasbakken van de Wasruimte zijn behouden gebleven en vallen onder monumentenzorg. Het zijn mooie elementen in deze ruimte, die is omgetoverd tot pop-up filmzaal met bar en loungebanken. Inmiddels vormen het terrein en de oude fabriekshallen speciale hedendaagse locaties voor evenementen.



In 2022 gaan de filmzalen van Hoogt on Tour open in de Machinerie - voorheen televisiestudio en nachtclub Central Studios. In aanloop daar naartoe organiseert Hoogt on Tour regelmatig filmvoorstellingen en andere events in het Werkspoorkwartier, zoals ook de maandelijkse vertoningen van CineArt in De Nijverheid.



Rianne Brouwers, directeur van Hoogt on Tour: “Op deze manier kunnen wij nu al bijdragen aan de levendigheid van dit gebied en het is ook fantastisch dat we zo al veel goede samenwerkingspartners leren kennen hier.”

Beeld uit de film Stamping Ground

Filmprogramma

Het filmprogramma van CineZomer bestaat uit:

Donderdag 13 augustus: Stamping Ground

Stamping Ground van regisseurs George Sluizer en Hans Jürgen Pohland is de ultieme registratie van het Holland Pop Festival, dat 50 jaar geleden werd georganiseerd in het Kralingse Bos in Rotterdam. Het legendarische Nederlandse antwoord op Woodstock, via deze film te beleven alsof je zelf op het festivalterrein staat!

Vrijdag 14 augustus: Rafiki

De Keniaanse vriendinnen Kena en Ziki worden, ondanks de politieke rivaliteit tussen hun families, verliefd. Een groot dilemma volgt: kiezen ze ondanks hun homofobe omgeving voor hun geluk of gaan ze voor veiligheid? Rafiki ging in Cannes in première, in thuisland Kenia werd de film verboden. Na grote protesten lukte het om de film een week in de bioscopen te vertonen.

Donderdag 20 augustus: The Neon Demon

Met The Neon Demon vertelt Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives) een absurd horrorsprookje waarin schoonheid en obsessie een aantrekkelijke, verraderlijke cocktail opleveren. De setting: plastic fantastic Los Angeles.

Vrijdag 21 augustus: L’Inconnu du Lac

Op een cruiseplek rond een meer op het Franse platteland laat Franck zijn oog vallen op Michel, een adonis met de allures van een jaren 70 pornoster. Een gelaagde erotische thriller over de relatie tussen verlangen en gevaar, voorzien van spanning die doet denken aan Hitchcock films.

Zaterdag 22 augustus: Do the Right Thing

Actueler dan ooit! Recht voor z’n raap toont regisseur Spike Lee de spanningen tussen Italiaanse en zwarte bewoners van de New Yorkse wijk Bedford-Stuyvesant. Spike Lee vestigde met Do the Right Thing in 1989 zijn naam als geëngageerd filmmaker die met gevoel voor humor recht voor zijn mening uitkomt.

Alle films starten om 21:00 uur.