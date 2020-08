'Vakantieverhuur niet langer rendabel'

'Er is geen reden om financiële drempels op te werpen'

Bert Nijenhuis

Utrechters die hun woning via een platform als Airbnb willen verhuren, hebben daar sinds kort een vergunning voor nodig die 1278,50 euro kost. Het college besloot hiertoe nadat de Raad van State had geoordeeld dat een woning niet verhuurd mag worden zonder onttrekkingsvergunning. In de vier grote steden wordt verschillend met deze uitspraak omgegaan. Den Haag koos voor een verbod, Rotterdam voor een gedoogbeleid en in Amsterdam kost een vergunning 45 euro.

UTRECHT – Justus Raap van Host Club Utrecht - belangenbehartiger van kleinschalige vakantieverhuurders – vindt dat in zijn gemeente vooral de schijn wordt opgehouden. “Het college wekt de suggestie heel coulant te zijn en doet in de Raadsbrief alsof het Rotterdamse voorbeeld wordt gevolgd. In de praktijk lijkt het echter meer op het Haagse voorbeeld, een totaal verbod. Want voor de gemiddelde verhuurder is verhuren niet langer rendabel als hij 1278,50 euro voor een vergunning moet afdragen. Naast alle schoonmaak- en onderhoudskosten moet er namelijk ook nog toeristen- en inkomstenbelasting worden betaald. Wij hebben meerdere malen aangeboden mee te denken naar een werkbare oplossing, maar daar is helaas nooit op ingegaan.”

Hanteert het college wellicht een verkapte manier om het aantal Airbnb-verhuurders in de gemeente terug te dringen? “Als je kijkt hoe de verschillende regelingen over particuliere vakantieverhuur tot stand zijn gekomen, is dat geen vreemde gedachte”, reageert Raap, die benadrukt dat er geen sprake is van wildgroei. “Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de toename gering is. Alleen bij grote evenementen als de Tour de France is er een piek. De gemeente zou er beter aan doen particuliere vakantieverhuur te promoten. Want daarmee voorkom je onder meer inbraken en ongebruikte ruimtes krijgen een bestemming. De inkomsten blijven veelal in Utrecht en worden bijvoorbeeld gebruikt om de woningen op te knappen. Een gevolg is ook dat er minder hotels gebouwd hoeven worden.”

Volgens Raap worden particuliere vakantieverhuurders er nu van de ene op de andere dag mee geconfronteerd dat ze met een illegale activiteit bezig zijn. ”Ze kunnen ervoor kiezen de huidige gasten op straat te zetten en toekomstige gasten te annuleren, of het risico nemen van een boete.” In een brandbrief aan de gemeenteraad heeft Host Club Utrecht ervoor gepleit de tijdelijke regeling terug te draaien, in afwachting van nationale wetgeving. De VVD-fractie heeft naar aanleiding hiervan het college om opheldering gevraagd. “Particuliere vakantieverhuurders vormen een welkome aanvulling op het aanbod aan logies in de stad”, zegt fractieleider en raadslid Dimitri Gilissen. “Het aantal stabiliseert en er is evenmin een toename van overlast. Geen enkele reden dus om financiële drempels op te werpen. Het lijkt ons veel verstandiger aan te sluiten bij het regime van Rotterdam of Amsterdam, totdat er landelijke regels komen.”