Ontdek de provincie op de fiets

Utrecht - Van 27 tot en met 30 augustus biedt Central Events in samenwerking met provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Zeist, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de tweede editie van de Utrechtse Fietsvierdaagse.

Het is de eerste fietsvierdaagse in ons land waarbij iedere dag een ander thema centraal staat. Onderweg kun je op bijzondere plekken een kijkje nemen en pauzeren. Bij sommige bezichtigingen zijn er ook gidsen die je alle ins en outs vertellen over het monument, het fort, de sluis of de plek waar je je op dat moment bevindt. De Utrechtse Fietsvierdaagse draait dus niet alleen om het fietsen van een mooie route: het gaat ook om het ontdekken van de provincie, de rijke natuur en historie.

Iedere dag zijn er uitgepijlde routes van 25, 40 en 60 km. Deze routes zijn toegankelijk voor alle recreatieve fietsers, ongeacht of je met een gewone fiets, met een e-bike of met een handbike meedoet. Bovendien fiets je voor een goed doel: 25 procent van het inschrijfgeld is bestemd voor onderzoek naar behandelmogelijkheden bij hartfalen in het UMC Utrecht. Wil je extra geld ophalen voor het onderzoek? Maak dan een actiepagina aan op www.actievoorumcutrecht.nl/fietsvierdaagse. Hier is tevens meer informatie over het onderzoek te vinden.

Thema’s:

Donderdag – Waterdag. Op deze dag fietsen we langs gemalen en sluizen.

Vrijdag – 75 Jaar Vrijheid. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Heb je altijd al eens willen weten hoe de provincie Utrecht is bevrijd? Of wat het verhaal is achter dat ene monument in de stad?

Zaterdag – Gezond Leven. Fiets op zaterdag mee langs biologische boerderijen en tuinderijen. We brengen ook een bezoek aan het UMC Utrecht waar we o.a. uitleg krijgen over harttransplantaties en het goede doel waar we voor fietsen.

Zondag – Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op deze dag fiets je langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en kom je er alles over te weten.

Wil je meefietsen?Je kunt je inschrijven voor één, twee, drie of alle vier de dagen via www.utrechtsefietsvierdaagse.nl. De start en finish vinden dit jaar bij de KNVB Campus in Zeist plaats. Hier kun je dagelijks tussen 9.00 uur en 11.00 uur starten.