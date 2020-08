club voor enthousiaste onderzoekers in de dop

Utrecht - Museum Hoge Woerd biedt een jeugdclub voor enthousiaste onderzoekers in de dop, die graag ingewijd willen worden in de wondere wereld van de archeologie. Voor het schooljaar 2020-2021 heeft Graaf Junior nog plekken beschikbaar voor aanstormende talenten in de leeftijd van 8-11 jaar.

Deze spannende, leerzame jeugdclub wordt eenmaal per maand, op woensdagmiddag, door Museum Hoge Woerd georganiseerd. Gedurende het jaar maken de kinderen van Graaf Junior spelenderwijs kennis met allerlei specialismen uit de archeologie, onder begeleiding van museumdocenten en echte archeologen. Zo gaan ze op pad met metaaldetectoren, bezoeken ze heuse opgravingen in de omgeving en gaan ze aan de slag met Romeinse recepten.

Hoe weten archeologen waar ze moeten zoeken en hoe oud die opmerkelijke vondsten nou zijn? Dat en meer leren de kinderen van Graaf Junior tijdens hun deelname. De prijs voor een Graaf Junior lidmaatschap bedraagt 50 euro per kind, voor tien bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De jeugdclub Graaf Junior is onderdeel van het aanbod van het gratis Museum Hoge Woerd.

Voor meer informatie en aanmelden: www.museumhogewoerd.nl/jeugdclubs.