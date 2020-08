Pop-up info- en vakantiewinkel op Utrecht Centraal

Utrecht - Utrecht Marketing opende afgelopen week een pop-up vakantie- en informatiewinkel op station Utrecht Centraal. "De winkel inspireert bewoners en bezoekers om in Utrecht op pad te gaan en is tegelijkertijd een VVV-informatiepunt."

Ook zijn er producten van Utrechtse makers te koop. De pop-up vakantie- en informatiewinkel is onderdeel van de begin deze maand gestarte zomercampagne 'Vakantie in ons stadsie'.

"Wie de winkel binnenloopt krijgt door de zomerse aankleding direct een vakantiegevoel en maakt tegelijkertijd kennis met de Utrechtse iconen Gerrit Rietveld en nijntje", aldus Utrecht Marketing. VVV-medewerkers treden op als vraagbaak en bieden informatie over musea, restaurants, winkels en onontdekte plekken in het centrum en de wijken. Enkele winkels en het Centraal Museum hebben bijgedragen aan de aankleding van de vakantie- en informatiewinkel die mede mogelijk is gemaakt door de NS en het Ondernemersfonds Utrecht.

In de pop-up vakantie- en informatiewinkel is een assortiment aan Utrechtse producten te vinden. Bijvoorbeeld mokken, chocolade en ansichtkaarten van stichting echtWaar, sokken van Lucas van Hapert en de torenkaarsen van Mandy en Manon Snel. Ook het onlangs uitgebrachte Leidsche Rijn Vakantie Doe Boek ontbreekt niet.

De vakantie- en informatiewinkel bevindt zich achter de poortjes op Utrecht Centraal waardoor treinreizigers eenvoudig een bezoek kunnen brengen. "Met name ook Utrechters die de trein pakken en op een later moment iets leuks willen doen in hun woonplaats. Iets waar Vakantie in ons stadsie op inzet", stelt Utrecht Marketing. Deze zomercampagne van Utrecht Marketing en Centrummanagement Utrecht moedigt Utrechters aan op ontdekkingstocht te gaan en hun stad eens met de ogen van een bezoeker te bekijken.

De vakantie- en informatiewinkel bij spoor 18/19 is tot en met 27 september dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie over Vakantie in ons stadsie op vakantieinonsstadsie.nl.