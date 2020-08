Scenario voor beperkte busdienstregeling

Door Paul Hustinx

Utrecht - Er staat nog niets vast, maar U-OV werkt wel een scenario uit voor een beperktere dienstregeling voor 2021 waarbij er minder bussen zullen rijden. Dit maakte directeur Gerrit Spijksma afgelopen week bekend in een video aan het personeel.

U-OV heeft in de coronacrisis te maken met veel minder reizigers dan voorheen. Voor dit jaar ligt er nog een afspraak met de overheid dat de bestaande dienstregeling gewoon wordt uitgevoerd waarbij de staat voor 95% vergoeding instaat, maar voor 2021 staat niets vast. Als deze steun wegvalt of afneemt, kan de huidige bezetting van 20-40% niet gehandhaafd blijven en dan betekent minder reizigers ook minder bussen en dus minder personeel, zegt U-OV woordvoerder Arjan van Dijk. Dus daarom wordt er in elk geval een met de provincie te bespreken plan uitgewerkt ‘waarbij vraag en aanbod op elkaar worden aangepast’. Maar dit is slechts ‘om voorbereid te zijn op een mogelijke situatie’, benadrukt Van Dijk.

Als de reizigersvraag toch weer aantrekt, kan alles weer veranderen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft aangegeven op korte termijn te willen praten over de toekomst van het OV en de rol van de overheid daarbij. ‘De overheid zal er iets van moeten vinden of iets mee moeten doen’, aldus Van Dijk. Directeur Spijksma noemt in zijn video het uitwerken van een krimpscenario ‘niet leuk, maar wel noodzakelijk’, maar hij wil 'er alles aan doen om zoveel mogelijk banen te behouden’.