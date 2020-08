Word ook Held in de Zeeheldenbuurt

Utrecht - King Arthur Groep opent op vrijdag 14 augustus vanaf 16.00 uur haar deuren van inloopcentrum 'de Buurthuiskamer' voor vrijwilligers die een rol in de buurthuiskamer willen vervullen.

De Buurthuiskamer aan de Jan van Galenstraat zal vanaf begin september open zijn voor ouderen in de Zeeheldenbuurt en omgeving die het leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten.

King Arthur Groep is een organisatie die nieuwe initiatieven opzet om ouderen in het zonnetje te zetten. Met behulp van vrijwilligers wordt een paar keer per week verschillende activiteiten georganiseerd, zoals samen op pad gaan, muziek maken, film kijken, sporten en eten.

"Voor het opzetten en helpen bij de activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers: jong en iets ouder, ervaring is niet nodig. Enthousiaste vrijwilligers uit eigen buurt zijn zeer gewenst en altijd welkom", aldus King Arthur Groep.

"Voor meer informatie en een gezellig drankje of kop koffie wordt er op vrijdag 14 augustus vanaf 16.00 uur een open inloop georganiseerd en vertellen wij graag over onze gezellige plannen!"

Aanmelden hoeft niet, maar heb je vragen stuur dan een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl of bel naar 035-2050950.

Bij King Arthur Groep zijn ze ook nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs of automaatjes. Meer informatie op de site: utrecht.jekuntmeer.nl.