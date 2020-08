ILFU lanceert verhalenwedstrijd met thema 'Opstaan'

Utrecht - Het ILFU International Literature Festival Utrecht lanceert dit jaar de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd. Onder het thema ‘Opstaan’ kan iedereen van 16 jaar en ouder een verhaal inzenden in alle mogelijke vormen, van proza en poëzie tot animatie, Instagram-stories, TikTok-filmpjes, muziek of theater. De hoofdprijs is een geldbedrag van 10.000 euro en een plek op het ILFU in 2021.

De jury bestaande uit Joke van Leeuwen, Sagid Carter, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Sahand Sahebdivani en Dolores Leeuwin maakt de winnaar tijdens ILFU 2020 bekend. De hoofdprijs is een geldbedrag van 10.000 euro en een plek op het ILFU in 2021.

De wedstrijd wordt wereldwijd uitgezet via het UNESCO Cities of Literature netwerk waar Utrecht, thuisbasis van het ILFU, deel van uitmaakt. Ook internationale inzendingen kunnen zo meedingen naar de hoofdprijs. Het ILFU vindt plaats van 25 september tot en met 3 oktober.

Het thema van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd is ‘Opstaan’. De wedstrijd staat open voor verhalen in alle denkbare vormen: proza, poëzie, non-fictie, film, fotografie, animatie en muziek, rap of theater. Ook TikTok-filmpjes, vlogs en cross-overs tussen verschillende disciplines ziet het festival graag tegemoet. De enige eis is dat ze maximaal 3 minuten duren. Iedereen van 16 jaar en ouder kan meedoen en deelname kost 4 euro. Verhalen kunnen tot en met 30 augustus 2020 ingediend worden in de Nederlandse of Engelse taal. Alle informatie over de wedstrijd is terug te vinden op www.ilfu.com.

De vakjury bestaat uit onder meer schrijver/dichter Joke van Leeuwen, radio-dj Sagid Carter, acteur/zanger Manoushka Zeegelaar Breeveld, storyteller Sahand Sahebdivani en presentator/acteur Dolores Leeuwin. De jury maakt bij de start van het ILFU haar top 30 bekend en kiest uit alle inzendingen de winnaar. De winnaar van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en staat in 2021 op het ILFU. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats tijdens het festival. De dertig beste verhalen worden online gepubliceerd en runners-up maken kans op diverse aanvullende prijzen. Via het UNESCO City of Literature netwerk van 39 steden wordt de Verhalenwedstrijd wereldwijd uitgezet. Deelnemers uit andere landen kunnen dus ook hun verhalen insturen en meedingen naar de hoofdprijs. Om de beoordeling van de verhalen goed te kunnen laten verlopen, dienen zij hun inzending in het Engels te vertalen en aan te leveren. Utrecht, de thuisbasis van het ILFU, is sinds 2017 een UNESCO City of Literature.