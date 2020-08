Verwacht: Filmtheater Slachtstraat

Utrecht - Het voormalig filmhuis aan het Hoogt zal definitief getransformeerd worden naar Filmtheater Slachtstraat en aanverwante culturele functies. Filmtheater Slachtstraat wordt, naast het Springhaver Theater en Louis Hartlooper Complex, het derde filmtheater van Jos Stelling in de Utrechtse binnenstad. Het filmtheater gaat naar verwachting in november 2021 open.

Stelling en eigenaar van het complex het Utrechts Monumentenfonds hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de transformatieplannen. Op donderdag 23 juli werd de langjarige huurovereenkomst getekend. Hiermee blijft de culturele en publieke bestemming van het complex behouden. Het komende jaar zal het complex worden gerestaureerd en aangepast naar de nieuwe functies. Naar verwachting zal het filmtheater omstreeks november 2021 open gaan.

Filmtheater Slachtstraat wordt een filmtheater met drie zalen met een capaciteit van ruim 200 zitplaatsen. Er zullen niet alleen bijzondere films worden vertoond, maar er is ook ruimte voor verschillende culturele activiteiten zoals festivals, lezingen, cursussen en schoolvoorstellingen. Belangrijke aspect in de transformatie wordt het toevoegen van een extra vloer, waarmee de voormalige ‘Zaal 1’ wordt opgedeeld in drie filmzalen. Tevens zal het complex worden verduurzaamd en worden de filmzalen toegankelijk voor mindervaliden door het toevoegen van een liftvoorziening.

"Het Filmtheater Slachtstraat is geboren uit een gezamenlijke passie om dit unieke monumentale complex met een functie als cultureel en filmisch hart in de stad weer open te stellen voor publiek." Uniek is te noemen dat Stelling en het Utrechts Monumentenfonds in deze bijzondere tijd een dergelijke samenwerking durven aan te gaan. "Het vertrouwen en de passie is groot om er een prachtige culturele hotspot van te maken, van én voor de stad."

In Hoogt 10 komt een nieuw op te zetten Museum voor het Kruideniersbedrijf, in aanvulling op de museumwinkel Betje Boerhave welke weer terugkomt in het complex. Daarnaast is in Hoogt 8 en 10 is ruimte voor culturele organisaties die versterkend werken in het locatieconcept. Er zijn nog enkele ruimtes te huur.

Het Utrechts Monumentenfonds is een stichting zonder winstoogmerk die zich sinds 1943 inzet voor het wonen, gebruiken en genieten van gebouwd erfgoed in Utrecht, als bijdrage aan de stad en aan de stedelijke samenleving van morgen. Het Utrechts Monumentenfonds wil een vangnet zijn voor erfgoed dat leegkomt, haar kennis van erfgoed en instandhouding delen met de stad en zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van haar monumenten en erfgoed.