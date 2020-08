Straatnieuws geeft bundel 'Roos voor U' uit

Straatnieuws brengt in samenwerking met fotograaf Roos Klein een nieuwe bundel uit: Roos voor U. Het is de tweede bundel in coronatijd, nadat in maart met de papieren krant gestopt werd. De functie van Roos voor U is dezelfde als de eerdere bundel Dichtbij U: straatnieuwsverkopers door de zomer helpen in afwachting van Straatnieuws Online. De bundel is vanaf vandaag op straat te koop voor 2,50 euro. De gulle giften van vele Utrechters hebben deze bundel mogelijk gemaakt.



Roos Klein portretteerde de verkopers van Straatnieuws en voorzag de foto's van verhalen. De verkopers vertellen hoe zij zich redden in deze zware tijden of hoe zij juist kansen zien in tijden van corona. "Met de bundel geeft Straatnieuws Utrecht de verkopers weer een gezicht en een stem."