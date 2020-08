RTV Utrecht zendt zondag 9 augustus de DocU: Dineren tussen de rails uit. Wie kent ze niet de railtenders met koffie, de stationsrestauraties en de snelle hap uit de muur van het station. Eten en drinken op het station of in de trein heeft een lange geschiedenis. Maar wat werd er dan gegeten en hoe zag zo'n restaurant in de trein er 100 jaar geleden eigenlijk uit? De antwoorden op deze, en nog veel meer vragen, worden geserveerd in de DocU: Dineren tussen de rails!

Sinds het begin van de vorige eeuw reden er treinen met luxe slaap- en restauratiewagens door Europa. Sindsdien heeft het dineren tussen de rails vele vormen aangenomen. In de jaren ’50 werd gereden met de RD Restauratiewagen, een treinstel waarvan er nog één in het depot van het Spoorwegmuseum staat. Dit treinstel wordt helemaal opgeknapt en teruggebracht in zijn originele vorm. Hoe dat verloopt is te zien in de DocU. Maar de documentaire volgt niet alleen de restauratie van het rijtuig maar vertelt ook hoe het eten in de trein zich in de afgelopen eeuw ontwikkelde. De chique restauratiewagens uit de begintijd van Wagon-Lits verdwenen langzaam maar zeker van het spoor en maakten plaats voor modernere, vaak iets minder chique rijtuigen. En tegenwoordig is het eten in de trein slechts nog een kopje koffie met een gevulde koek, geschonken en aangereikt door een bijverdienende student.

De DocU: Dineren tussen de rails is mede mogelijk gemaakt door Stichting Spoorwegmuseum en is zondag 9 augustus te zien op RTV Utrecht en daarna op www.rtvutrecht.nl/gemist.