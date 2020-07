Caramba-vierdaagse op Fort aan de Klop

Utrecht – Grote zomerfestivals gaan dit jaar aan onze neus voorbij. Joris Linssen & Caramba en Fort aan de Klop vinden dit jammer en organiseren hun eigen minifestival met 8 voorstellingen van de Caramba-corona-show.

Van 15 t/m 18 augustus is de Caramba-corona-show vier dagen achter elkaar, twee keer per dag te beleven in de grote loods op Fort aan de Klop. Acht vrolijke theaterconcerten vol nieuwe liedjes, anekdotes en natuurlijk de bekende Caramba-hits.

"Ondanks de maatregelen tegen de verspreiding tegen het coronavirus hangt er op Fort aan de Klop de ontspannen, festivalachtige sfeer waar deze horecalocatie om bekend staat. Dat is precies de reden dat Joris Linssen & Caramba deze plek kiezen voor een serie vrolijke optredens. Intieme optredens ook, want door de maatregelen is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar per show."

Van zaterdag 15 t/m dinsdag 18 augustus zijn er dagelijks shows om 17:00 en 19:30 uur. Tickets kosten 10 euro per stuk (exclusief € 0,79 servicekosten) en zijn online te bestellen: https://www.jorislinssen.nl/index.php/agenda/2-uncategorised/23-kaartjes-fort-aan-de-klop-2020.

Joris Linssen & Caramba is de Nederlandstalige band rond zanger/tv-presentator Joris Linssen. Drie maanden per jaar toert de groep met een theaterconcert langs de schouwburgen.

De rest van het jaar spelen ze op festivals, in kroegen en op bijzondere locaties. Caramba staat bekend om de puurheid, het aanstekelijke enthousiasme en de persoonlijke verhalen.

De band is opgericht in 1999, bracht 8 cd's, 2 dvd's en een lp uit en bestaat uit Joris Linssen - zang/teksten, Djem van Dijk - zang/percussie, Marcel van der Schot - accordeon/piano/zang, Kees van den Hoogen - gitaar/zang en Erik van Loo - contrabas/zang.

