Borduurworkshops met thema's folklore en duurzaamheid

Utrecht - Voor de mensen die een alternatieve vakantiebesteding zoeken, houdt Tree of Needlework van 10 t/m 21 augustus in Utrecht korte borduurworkshops .

Tijdens de week worden er van maandag t/m vrijdag borduurworkshops gegeven binnen een thema. Er zijn twee sessies per dag, van 10.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur. De klas is klein, maximaal 4 cursisten, waardoor er veel persoonlijke aandacht is (en de RIVM-regels aangehouden kunnen worden). De zomerworkshops zijn geschikt voor zowel beginners als de meer ervaren borduurster/der.

Van 10 t/m 14 augustus 2020, thema Folklore. De eerste week staat in het teken van het thema Folklore. Gedurende de week worden een aantal ‘vakantie’-bestemmingen in binnen- en buitenland bezocht die bijzonder folkloristisch borduurwerk hebben. Denk daarbij aan Portugal, Engeland, Estland, Nederland (en dan specifiek Marken) en Mexico. Meer informatie vind je op https://www.treeofneedlework.nl/product/zomerworkshops-thema-folklore/.

Van 17 t/m 21 augustus 2020, thema Sustainability/duurzaamheid en hergebruik. De zomerworkshops in tweede week staan in het teken van het thema Sustainability/Duurzaamheid en Hergebruik. In de workshops komen een aantal technieken voorbij die je kleding een tweede/langer leven geven. Of dit nu is door het versieren/upcycling van een ‘saai’ kledingstuk of door het ‘oplossen’/verdoezelen van vlekjes en gaatjes. Technieken die hierbij voorbij komen zijn Sashiko/Boro, Visible mending en het borduren van (kinder)kleding. Ook gaan we aan de slag met materiaal dat je wellicht al in de kast hebt liggen zoals bandjes en kantjes, maar ook met (verpakkings)plastic. Laat je verrassen door eens met ‘ander’ materiaal te werken.

Meer informatie vind je op https://www.treeofneedlework.nl/product/zomerworkshops-thema-sustainability/. Meer informatie: Majo van der Woude, tel. 06-45298931.