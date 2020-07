Voorstelling in de vorm van livestream

De voorstelling DIEHELEDING KOMT is in augustus te zien in de vorm van een livestream. Foto: Vilain & Gai (Foto: )

Utrecht - De voorstelling DIEHELEDING KOMT is vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus exclusief te zien in de vorm van een livestream. "Vanuit verschillende perspectieven word je geconfronteerd met opwindende hiphop beats, intense scenes en videoclips die allemaal op hun eigen manier over het bedrijven van de liefde gaan."

Hiphop-theatercollectief DIEHELEDING doet de ultieme poging om antwoord te geven op allerlei vragen over seksuele verlangens. "De westerse mens lijkt geobsedeerd door de eindeloze gesprekken over beminnen en het verklaren ervan. In de vorm van een waanzinnige verzameling muziek tracks reageert DIEHELEDING op deze eeuwenoude verslaving."

Eén van de inspiratiebronnen van het collectief is Filosoof Foucault: “We eisen dat seks de waarheid spreekt en we eisen dat het ons onze waarheid vertelt, of beter gezegd, de diep begraven waarheid over onszelf waarvan we denken dat we die onder in ons bewustzijn bezitten.”

"Geen enkele fantasie is te gek, of toch wel? Waar ligt jouw grens?" De voorstelling is een coproductie van DIEHELEDING, DOX & Theater Utrecht. Met regie door Jip Vuik, spel door Steven Ivo, Annebel Overbeeke, Nick Livramento Silva en Merel Pauw. Speeldata livestream: vrijdag 14 augustus om 20.00 uur, zaterdag 15 augustus om 20.00 uur. Tickets kosten 7,50 euro. Meer informatie en tickets via: wijzijndox.nl/production/dieheleding-komt.