Veelzijdige coach wil deuren openen

Door Roberto Cancian

Utrecht - Komend seizoen is Raymond Lantinga de nieuwe hoofdtrainer van vrouwen Zaterdag 1 van Zwaluwen Utrecht 1911. Met de 47-jarige Lantinga heeft de club een veelzijdig persoon in huis gehaald. "Naast mijn baan als accountmanager bij Sportiff Company, ben ik ook Bondscoach van het Nederlands Doven Elftal. Ik probeer altijd uitdagingen te zien", geeft de inwoner van Nieuwegein aan.

Het afgelopen seizoen was Raymond Lantinga coach van vierdeklasser Oudewater. Het seizoen eindigde voortijdig doordat alle competities werden stopgezet. Voor Lantinga kwam onlangs de club uit Utrecht op zijn pad. "Ik kende de keepster van mijn tijd dat ik hoofdtrainer bij Cabauw was en zo is het balletje gaan rollen. Ik ben ook jeugdtrainer bij ADO Den Haag geweest en heb de voorkeur om ooit weer eens een Betaald Voetbal Organisatie te trainen maar de combinatie die ik nu heb, is perfect", geeft hij aan.

In 2017 solliciteerde hij op de functie als bondscoach van het Nederlands Dovenelftal. "Ik heb als jobcoach gewerkt en ben bezig met Only Friends, een organisatie die verschillende sporten aanbiedt voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mooi als dat ook in Utrecht kan, zodat bijvoorbeeld niet goed horende kinderen kunnen integreren in de horende wereld." Een stap die niet iedereen zomaar maakt. "Een 6-jarige jongen, die niet goed kan horen, gaf mij aan dat hij niet naar een club durft omdat hij door iedereen wordt gepest. Belangrijk om die drempel te verlagen en een brug te slaan tussen die twee werelden." Dat is dus ook zijn missie als Bondscoach. "In 2015 moest het Europees kampioenschap worden afgezegd omdat er geen geld was. Nu is er 'groen licht' gegeven voor de wedstrijden die ons naar de Def Olympics in Brazilië van 2021 moeten brengen. Wij spelen tegen Duitsland en België, twee landen die verder zijn dan wij, maar er zijn zeker mogelijkheden."

Die ziet hij ook bij Zwaluwen Utrecht 1911. "Op 8 augustus beginnen wij onze voorbereiding en op zaterdag 15 augustus is een oefenwedstrijd op ons eigen veld om 14.30 uur tegen de Beloften van Excelsior Rotterdam. Laat het dan maar lekker druk worden, uiteraard volgens de richtlijnen. In de derde klasse willen wij met deze competitie bovenin meedoen en zeker bij de eerste vier eindigen." Voldoende uitdagingen en pijlers waar Raymond Lantinga zich op kan richten. "Vooral in deze tijd is het denken in mogelijkheden. Bij het Nederlands Dovenelftal heb ik een tolk maar heb ik zelf ook gebarentaal aangeleerd. Door Irma Sluis is tolken 'booming' geworden, wie weet wat het ons aan sponsoren kan opleveren zodat we alles rondom het Nederlands team professioneler kunnen maken."

Het bedrijf waar hij werkt zorgt voor de kleding van zijn team. "Wij zetten ons in voor maatschappelijke doelen en denken mee met de clubs. Wij maken een tekening of ontwerpen een unieke lijn maar de club bepaalt hoe lang ze dat willen aanhouden. Op die manier is het voor hen ook een verdienmodel."