'Dit jaar veel animo voor zomerschoolprogramma's'

Jahlion gaat met 'Move in 1 dag' aan de slag in zijn wijk. Foto: Stichting Move (Foto: )

Utrecht - Er is dit jaar buitengewoon veel animo voor zomerschoolprogramma’s, stelt Stichting Move. "Door corona en de sluiting van de scholen zijn zomerscholen dit jaar een belangrijke aanvulling op regulier onderwijs. Opvallend is de grote behoefte aan zomerschoolprogramma’s die verbinding en maatschappelijke participatie stimuleren.

Stichting Move ontving honderden aanmeldingen voor het zomerschoolprogramma Move in 1 dag. “Kinderen hebben meer gemist dan rekenen en taal,” zegt Michiel Bodt, directeur van stichting Move. "Mensen komen door corona nog minder met elkaar in contact. Met Move in 1 dag komen kinderen en studenten samen in actie voor hun stad: jongeren raken meer betrokken bij hun omgeving. De ontmoetingen die hieruit voortkomen zijn juist in deze tijd extra belangrijk om kansenongelijkheid en tweedeling in de maatschappij te verminderen.”

Burgemeesters van vijftien grote en middelgrote steden sloegen eerder al alarm: door corona en de sluiting van scholen ontstaan onderwijsachterstanden. De burgemeesters roepen op tot zomerscholen en het betrekken van jongeren bij activiteiten in hun wijk. Michiel Bodt: "Wij zijn blij dat de burgemeesters dit agenderen. Niks is teveel in deze tijd en je moet elke jongere helpen die daar behoefte aan heeft. Wij helpen natuurlijk graag mee; samen met de burgemeesters, gemeentes, scholen, maar ook samen met andere maatschappelijke organisaties kunnen we de gevolgen van het sluiten van de scholen verminderen."

In heel Nederland en vooral in de steden worden zomerscholen georganiseerd. Jahlion (8) maakte samen met andere kinderen en studenten de bushokjes in de wijk schoon en riep buurtbewoners op het schoon te houden. Hij vond dat de buurt wel een grote schoonmaak kon gebruiken: overal lag afval, vooral in de bushokjes. Samen met andere kinderen en studenten maakte hij posters die buurtbewoners oproepen hun afval netjes weg te gooien. Met een grote opruimactie gaven ze zelf het goede voorbeeld.

Ook de rest van de zomer organiseert Move meerdere Move in 1 dag-projecten in Utrecht. Donderdag 6 augustus van 10.00 tot 16.30 uur kunnen kinderen van 9 tot en met 13 jaar aan de slag bij Speeltuin De Boog in de Rivierenwijk in Utrecht. In de ochtend bedenken kinderen wat ze willen doen en in de middag voeren ze de actie uit. Inschrijven via info@wijkspeeltuindeboog.nl.