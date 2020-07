Vrijdag Live: De Dakhaas Praat met Daan Paans

Utrecht - De Dakhaas geeft creatieve Utrechters een podium, nu ook in de talkshow 'De Dakhaas Praat'. Kunstenaars vertellen het verhaal achter hun kunstwerk. Waarom hebben ze juist dit kunstwerk voor de bieb gemaakt en welk verhaal willen ze hiermee vertellen?

Op vrijdag 31 juli van 17.30 tot 18.30 uur is kunstenaar Daan Paans te gast bij Vrijdag Live in de Grote Hal van Bibliotheek Neude. Daan Paans ontwierp het kunstwerk Lion-Man voor Bibliotheek Neude. Het werk is te bezichtigen op de begane grond, bij de collectie Reizen.

Meer informatie over Daan Paans en Lion-Man is te vinden op de site van de Bibliotheek Utrecht: www.bibliotheekutrecht.nl/kunst-in-de-bibliotheek/daan-paans. De toegang tot de talkshow is gratis, wel reserveren in verband met de coronamaatregelen.

"Kom het weekend origineel inluiden tijdens het vrijmibo-alternatief van de bieb. Elke week organiseert een andere club deze talkshow. De gemene deler? Nieuwtjes, weetjes en achtergronden over Utrecht. Reserveren is verplicht."