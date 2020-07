Aanleg speelnatuur van Oerrr gestart

Utrecht - Een avontuurlijke plek om te spelen met water, modder en zand. Op blote voeten door de blubber en rennen over spannende paadjes. Lekker sjouwen met takken, vlotten bouwen, verstoppertje spelen en achter de kikkers aan. Aan de westkant van Utrecht, op landgoed Haarzuilens, komt zo'n plek: speelnatuur van OERRR. De werkzaamheden zijn afgelopen week gestart.

Natuurmonumenten op landgoed Haarzuilens wil graag dat alle kinderen uit Utrecht kunnen spelen met en in de natuur. Boswachter Floor: “Liefde voor natuur ontstaat vaak op jonge leeftijd. Door de natuur te ruiken, voelen en proeven, te ontdekken en er zelf mee aan de slag te gaan. Kinderen die dat ervaren worden de natuurbeschermers van morgen. En daar kunnen we er niet genoeg van hebben”.

In de speelnatuur op landgoed Haarzuilens zul je straks geen kabelbaan, schommel, glijbaan, wipkip of klimrek tegen komen. Wel kunnen kinderen klimmen op omgevallen bomen, glijden van modderbanen, rennen door het hoge gras, over en onder bruggetjes door, verstoppertje spelen tussen bomen en struiken. Pompen met de waterpomp, dammen bouwen of kleine diertjes ontdekken en ruiken aan bloemen. “De natuur is niet alleen het decor, maar ook het speelobject. Gewoon spelen met wat de natuur te bieden heeft. Vies worden mag. Sterker nog, het moet!”, aldus boswachter Floor van Natuurmonumenten.

Floor Woortman: “Het leuke is dat kinderen hebben meegedacht en mee ontworpen. Deze ideeën zijn voor een groot deel overgenomen. Zo wilden ze graag een rondje kunnen varen met een vlot. Dat zit er nu heel duidelijk in. De speelnatuur wordt ook geschikt en toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. Iedereen moet samen met elkaar buiten kunnen spelen!”

Er moet flink wat gegraven en geschoven worden met grond. Ook komen er extra bomen, struiken en bloemen. Niet alleen kinderen, maar ook insecten, kikkers en vogels zullen zich thuis voelen in de speelnatuur. De vlinderidylle wordt verplaatst naar het perceel richting de Haarrijnse plas. Het maaisel van de huidige vlinderidylle zal uitgestrooid worden op de nieuwe plek. De werkzaamheden zijn gestart op 15 juli en zullen tot en met het najaar van 2020 duren. De verwachting is dat er vanaf voorjaar 2021 gespeeld kan worden.

Zelf aan de slag om de natuur te helpen? Kijk dan op: www.natuurmonumenten.nl/kinderen/ik-hartje-natuur. Op deze website zijn allerlei activiteiten te vinden die kinderen kunnen ondernemen om de natuur te helpen.

Zo kunnen kinderen een mini-bos maken, zelf een insectenhotel bouwen of een zandbak voor bijen maken.