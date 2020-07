Singelloop Utrecht nu virtueel

Utrecht - De 70e Singelloop Utrecht is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 3 oktober 2021, maar iedereen kan dit jaar dankzij een innovatieve belevenis-app ‘levensecht’ op virtuele wijze toch meedoen aan de oudste stratenloop van Nederland.

Tijdens de eerste virtuele Singelloop bestaat de mogelijkheid één van de vier afstanden (10 km, 5 km, 2,5 km of 1 km) virtueel af te leggen. "Deze challenge is een uitdagende en veilige loopervaring, waarbij via een app de sfeer van de prachtige Singelloop met zijn historische start en finish levensecht wordt nagebootst. Deelnemers kunnen lopen vanaf hun eigen voordeur, op hun favoriete trainingsparcours, de lokale atletiekbaan, vakantieadres of waar ze maar willen." Binnenkort volgt nadere informatie over de nieuw ontworpen app en is het mogelijk om je voor deze virtuele editie gratis in te schrijven. Houd de website www.singellooputrecht.nl in de gaten voor de laatste informatie.

Dat de 70e Singelloop Utrecht dit jaar op 4 oktober niet kan doorgaan, is een grote teleurstelling. "Met de beperkende richtlijnen van de overheid rond covid-19, inclusief de ‘anderhalvemeter-regel’, is het echter niet realistisch om de loop op feestelijke én veilige wijze te organiseren. De gemeente Utrecht en andere geraadpleegde betrokkenen staan volledig achter de beslissing. Het uitstellen van de 70e editie is bijzonder jammer en een tegenvaller voor iedereen die zich op het evenement heeft verheugd, maar veiligheid en gezondheid staan bij ons altijd voorop’’, aldus Sigrid van der Toorn namens de organisatie. "Het is vanzelfsprekend dat wij in deze zorgelijke tijd onze bijdrage willen leveren aan het terugdringen van het coronavirus. In 2021 organiseren we, traditioneel op de eerste zondag van oktober, graag weer een volwaardig evenement waarvan iedereen volop kan genieten.’’