Stichting Muziek T-Ater Utrecht gaat naar buiten met workshops

Utrecht - De jonge Stichting Muziek T-Ater Utrecht maakt een voorstelling over de bevrijding van Europa door de ogen van de achterblijvende vrouwen in Bedford Amerika.

Deze eerste productie The Bedford Girls is een verhaal over vrouwen die samen een front vormen in hun dorp. Over wachten, spanning, samen zijn, liefde en vrijheid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En toen startte de crisis van deze tijd: Covid-19. "Op geen manier vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog, maar voor de hele cultuursector wel een enorme uitdaging", aldus Stichting Muziek T-Ater Utrecht.

"De afgelopen maanden werkten we met een kleine groep amateur-makers onder leiding van ons artistieke team door aan de ontwikkeling van het script en de liedteksten van The Bedford Girls. Omdat we fysiek niet meer bij elkaar mochten komen spraken wij elkaar via videocalls. Dat leverde grappige taferelen op, maar ook uitdagingen. Want hoe speel je een huwelijksaanzoek via Zoom? En hoe krijg je de creatieve energie in een groep vanachter je beeldscherm? Gelukkig zijn wij daar een heel eind in gekomen. Hebben de spelers prachtige scenes geschreven en geïmproviseerd via Zoom."

"Dit is geen 1,5 meter voorstelling. Om deze eerste productie te financieren kunnen wij dit verhaal niet voor halve zalen spelen. De repetities voor de voorstelling zijn daarom uitgesteld."

"Maar wat kan wel? In september gaat Stichting Muziek T-Ater naar buiten. Wij bieden acht workshops aan waarin we met zowel beginners als gevorderden spelers in één dag of avond aan de slag gaan met een muziektheater discipline. Denk locatietheater, dansimprovisatie, lied-performing en monologen."

"Deze workshops doen we zoveel mogelijk buiten en corona-proof. Op een gegeven moment wordt het waarschijnlijk écht te koud en dan gaan we naar binnen (ergens in Utrecht). Want zoals Rosie the Riveter tijdens de Tweede Wereldoorlog al zei: We Can Do It!"

Wie meer informatie wil, kan mailen naar: muziektater@gmail.com.