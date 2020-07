'Steeds meer natuurprojecten weten KIEM te vinden'

Utrecht - Initiatiefnemers van natuurprojecten weten KIEM steeds beter te vinden. Sinds de regeling in januari werd verlengd en uitgebreid naar duurzaamheid is aan zeven nieuwe natuur- en duurzaamheidsprojecten een bijdrage toegezegd.

De aanvragen kwamen onder meer uit de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en De Bilt. Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, de fondsen achter KIEM, roepen groene initiatiefnemers in de provincie Utrecht op om een aanvraag in te dienen.

Een van de projecten was de aankoop van een telescoop voor de weidevogelwerkgroep in Eemnes, die de stand van de weidevogels in de Eempolder monitort en broedplaatsen beschermt. Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelwerkgroep in Eemnes, vertelt dat de veertig leden van de werkgroep alle nesten zoeken en markeren, zodat boeren eromheen kunnen maaien. “Intussen zijn 94 agrarische bedrijven aangesloten bij ons programma. Nagenoeg alle boeren in dit gebied.”

Naast de nesten is het ook belangrijk om de vogelsoorten en hun aantallen in kaart te brengen. “Dat doen we met verrekijkers. Maar voor de grote rustpercelen zijn die niet toereikend."

"Als je wilt zien wat voor steltloper er op achthonderd meter afstand staat, heb je een goede telescoop met statief nodig. Die is kostbaar, maar met hulp van KIEM is hij er toch gekomen. Zo kunnen wij nog beter ons werk doen.”

Met de natuurregeling KIEM kunnen stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij drie fondsen een bijdrage aanvragen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een behandeltermijn van ongeveer twee maanden.

Middelgrote groeninitiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 5.000 euro en soms kan hiermee een project volledig gefinancierd worden.

"Ook een groen idee? Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe groene initiatieven in de provincie Utrecht, dus initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen." Kijk voor meer informatie over richtlijnen en voor meer voorbeeldprojecten op de nieuwe website: www.kiemutrecht.nl.