Eropuit met mensen met dementie

Utrecht - King Arthur Groep biedt in Utrecht aan de Jan van Galenstraat 6, ondersteuning aan mensen met dementie. Voor de groep ‘jonge mensen met dementie’ (tot 70 jaar) is er een speciaal sportprogramma. In gesprek met Jan Baars, begeleider bij King Arthur Groep.

''Een veel gehoorde uitspraak waarom mensen zo graag sporten: even mijn hoofd leegmaken. Dat geldt ook voor mensen met dementie, even hun gedachten kunnen verzetten, even niet bezig zijn met de ziekte in je hoofd. Bovendien, beweging helpt mensen met dementie te herontdekken dat ze nog veel dingen wel kunnen. Sport en spel zorgt ervoor dat op een ongedwongen en plezierige manier mensen gaan bewegen. Maar sport en spel verbindt ook, dus contacten maken is dan ook eenvoudig. Mijn ervaring is dat iedereen geniet van het sporten, want iedereen kan sporten, wanneer je de oefening maar aanpast aan de persoon,'', aldus Baars.

''In het programma Eropuit gaan met mensen met dementie brengen we de mensen weer op een veilige en voor hen overzichtelijke manier weer een beetje in de maatschappij. Kunnen ze weer meedoen. Ze komen op plaatsen waar ze vroeger ook kwamen, bezoeken musea waar ook andere mensen komen en drinken een kop koffie in een cafeetje. Zaken die voor heel veel mensen normaal en fijn zijn. Dus voor hen ook. Daarnaast geef je weer nieuwe impulsen voor het maken van contact. De mens is nu eenmaal gebouwd voor het maken van contact en iets te doen hebben. De basis van dit programma.''

Wat doet het met jou als sporttrainer?

''Ik vind bewegen en buiten zijn heerlijk, daarnaast kan ik ook oprecht genieten van het contact met mensen. Dat is de reden dat ik al jaren sporttrainer ben en daarnaast ook jarenlang wandeltochten heb georganiseerd. Doordat ik in persoonlijke kring met dementie in aanraking ben gekomen ontdekte ik dat juist deze dingen snel verdwijnen uit hun leven. Daar wil ik graag verandering in brengen.''

''Het project is voor mij succesvol wanneer ik zie dat in alle Ontmoetingscentra van de King Arthur Groep mensen genieten van dit programma. Dus wekelijks hun portie sport en spel krijgen maar ook wekelijks eropuit gaan. Genieten van dat wat voor velen vroeger heel gewoon was.

Je gaat altijd samen met een vrijwilliger op pad. Voor de twee activiteiten zijn we op zoek naar mensen die graag onze deelnemers begeleiden. Het is niet noodzakelijk erg sportief te zijn, maar je moet het wel aandurven om met deze groep te gaan sporten. Begeleiding en stimulering bij de oefeningen is belangrijker dan zelf met een bal om kunnen gaan bij wijze van spreken.''

Spreekt het programma je aan en wil je als vrijwilliger of deelnemer meedoen, bel of mail Jan Baars bij OC Utrecht, 06 - 81120367, jan.baars@kingarthurgroep.nl.