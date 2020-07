alfonso is op zoek naar gastgezin in utrecht

Alfonso (15) uit Mexico is op zoek naar een gastgezin in Utrecht. Foto: Travel Active (Foto: )

Alfonso (15) uit Mexico is op zoek naar een gastgezin in Utrecht. Foto: Travel Active (Foto: )

Utrecht - Eind augustus komt Alfonso (15) uit Mexico naar Utrecht. Via het programma ‘High School Holland’ van uitwisselingsorganisatie Travel Active zal Alfonso een schooljaar in Nederland verblijven en naar een middelbare school in Utrecht gaan. De school is gevonden, nu zoekt de organisatie nog een gastgezin.

"Alfonso is sportief en doet aan padel tennis en voetbal." Hij hoopt graag zijn cultuur te delen met zijn toekomstige gastgezin: “Ik wil naar Nederland gaan omdat ik nieuwe dingen wil uitproberen, nieuwe vrienden wil maken en wil ontdekken hoe het zal zijn om bij een nieuw gezin te wonen. Ik wil graag deel uitmaken van de Nederlandse cultuur, jullie gezin en er alles over leren.”

"Onze student voelde vanaf dag een al als onze eigen zoon’’, vertelt een van de gastouders. "Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten, in onze ogen kunnen alle samenstellingen van gastgezinnen een warm thuis bieden aan de studenten. Leerzaam, verrijkend en gezellig zijn de woorden waarmee gastgezinnen hun ervaring als gastgezin omschrijven."

"Tijdens het verblijf in Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een Local Coördinator van Travel Active. Informatie: 085-2224810 of highschoolholland@travelactive.org."