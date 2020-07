Openlucht rondleiding bij Museum Hoge Woerd

Utrecht - Museum Hoge Woerd is zaterdag gestart met een nieuw type rondleiding: in de openlucht, waarbij een ervaren gids de bezoekers een rondleiding geeft over het buitenterrein van Castellum Hoge Woerd.

Iedere zaterdag en zondag om 14.00 uur start er een rondleiding waarbij men uitgebreid wordt meegenomen in de bekende en minder bekende geschiedenis van de Hoge Woerd.

Tijdens deze bijzondere openlucht rondleiding genaamd Circum Castellum gaat een ervaren gids met de bezoekers op zoek naar de bekende en minder bekende verhalen rondom allerlei vondsten van de Hoge Woerd. Zo wordt de constructie van het Castellum besproken en wordt er een ronde langs het voormalige badhuis en het vroegere stroomgebied van de Rijn gemaakt. Ook worden interessante locaties waar belangrijke opgravingen gedaan zijn, tijdens de tour aangedaan.

Voor de rondleidingen dient men te reserveren via de website. De prijs van ticket is 4 euro per volwassene en 3 euro per kind (vanaf 7 jaar). Per rondleiding kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

De toegang tot het museum is gratis, op basis van reservering. Voor meer informatie en het reserveren van tickets: www.museumhogewoerd.nl.